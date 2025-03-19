15 انفجارا في كروبونفتسكي جنوبي أوكرانيا

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "15 انفجارا في منطقة كروبونفتسكي بمقاطعة كريفوغراد جنوبي أوكرانيا".وأضافت أن "انفجارات قوية في وكوبيانسك شرقي أوكرانيا إثر هجمات بمسيرات انقضاضية وقنابل موجهة".