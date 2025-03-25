تحسبا للأزمات.. المفوضية الأوروبية تدعو السكان لتخزين المياه والغذاء

أفادت بذلك صحيفة "باييس" ، نقلا عن مسودة استراتيجية الجديدة للاستعداد والتحضير المدني.وكتبت الصحيفة: "تدعو إلى أن تقوم كل أسرة أوروبية بتخزين ما يكفي من الماء والأدوية والبطاريات والطعام لمدة 72 ساعة للبقاء دون مساعدة خارجية في حالة الأزمة".ووفقا لها، تحتوي الوثيقة التي سيتم تقديمها يوم الأربعاء، على توصيات لدول الاتحاد بشأن إعداد السكان لحالات الطوارئ المحتملة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأوبئة والصراعات المسلحة.ونقلت الصحيفة عن نص الاستراتيجية: "علينا أن نكون مستعدين للأزمات الكبرى، بما في ذلك احتمال وقوع عدوان مسلح ضد دولة أو أكثر من الدول الأعضاء".وبحسب المشروع، يخطط أيضا لإنشاء منصة رقمية تحتوي على معلومات حول المخاطر والملاجئ وخيارات العمل في حالات الأزمات، بالإضافة إلى تشكيل احتياطيات استراتيجية من الأدوية والأغذية والمواد الخام والطاقة.وتؤكد الاستراتيجية أن المخاطر التي تهدد أمن أوروبا مستمرة في النمو، مما يتطلب تغيير النهج وزيادة التفاعل بين الهياكل المدنية والعسكرية. وتتضمن التدابير المقترحة إجراء تدريبات منتظمة وإنشاء يوم أوروبي واحد للاستعداد للأزمات.وتشكل هذه الوثيقة جزءا من برنامج أوسع للاتحاد الأوروبي لضمان القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات المحتملة حتى عام 2030، بما في ذلك قانون الأدوية الحرجة، وخطة التكيف مع المناخ الأوروبية، والمبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية.