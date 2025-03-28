رفعها السودان ضد الإمارات.. العدل الدولية ستنظر في دعوى إبادة جماعية

ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى وإن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وذكرت الوكالة أن يتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.وتتعلق شكوى السودان إلى بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد المساليت غير العربية في 2023 بغرب ، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل، بحسب الوكالة.وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل نيسان، بحسب الوكالة.وتستغرق القضايا المنظور فيها أمام الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع النظر في القضية.ونددت بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أنها "حيلة دعائية خبيثة".