جدل عيد الفطر.. عالم فلك يعلق: هذا ما اثار الصدمة!

واعتبر باحث الفلك المصري الشهير حجي أن ما حدث لا يصدمه.وأوضح حجي في منشور على حسابه على إكس ما يعنيه قائلا: "كمختص في علوم الفلك والفضاء لا يصدمني خلاف موعد العيد بين الاحد أو الاثنين".وتابع: "الخلاف تراجع دور العلم في تنسيق شؤون أمتنا. ما يصدمني هي الرغبة الجامحة في الاحتفال وطبول الحرب والجهل والفتن تدق شرقا وغربا. أيا كان العيد، الأحد أو الاثنين، بالتأكيد نحن هذا العام لسنا جميعا بخير".ويعرف حجي، الذي يعيش في ، نفسه باعتباره عالم فضاء يعتقد أن التعليم والبحث هما الطريقان نحو التسامح والسلام والتقدم البشري.وقد شغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في عام 2013، قبل استقالته في 30 يونيو 2014.