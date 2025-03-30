رئيس وزراء غرينلاند يرد على أمريكا: لن تحصل على الجزيرة

وكتب نيلسن عبر حسابه على منصة "إكس": "الولايات المتحدة لن تتمكن من الحصول على الجزيرة".وأضاف: "لا ينبغي لسكان أن يخافوا من تصريحات ، بل ينبغي أن يردوا عليها بهدوء وكرامة ووحدة".يشار إلى أن شدد في مارس الجاري على أن ستصبح "بطريقة أو بأخرى" تحت سيطرة .ومنذ توليه الرئاسة لولاية ثانية في 20 يناير الماضي، جعل ترامب ضم غرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.يذكر أن جزيرة غرينلاند كانت مستعمرة تابعة للمملكة الدنماركية حتى عام 1953، كما أنها لا تزال جزءا من المملكة، لكنها مُنحت الحكم الذاتي في عام 2009.