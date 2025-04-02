تل ابيب تعلن مغادرة المئات من سكان غزة الى المانيا.. وبرلين توضح

وتعليقاً على البيان الإسرائيلي حول نقل المئات من سكان غزة جوا إلى ، قالت الخارجية الألمانية إنه "خاطئ"، مبينة أن ما حدث هو إعادة 19 ألمانياً وعائلاتهم من غزة إلى ، كما وجهت ألمانيا شكرها لتل أبيب على تعاونها في نقل الـ 19 ألمانياً.وفي وقت سابق، قالت الإسرائيلية أن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار جنوبي إلى مدينة لايبزيغ الألمانية، الثلاثاء، برفقة دبلوماسيين ألمان.كما قال البيان إن زار المطار "بهدف دراسة عملية المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة ثالثة".وكان الإسرائيلي وافق مؤخرا على إنشاء هيئة جديدة مكلفة بتعزيز "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، تماشيا مع اقتراح الرئيس الأميركي بإخلاء غزة وإعادة إعمارها، ليكون هذا البيان أول إعلان رسمي من عن مغادرة الفلسطينيين ضمن هذه الخطة.