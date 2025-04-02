تعرف على رسوم ترامب الجمركية على واردات الصين وأوروبا بالأرقام

وأكد أن حدّا أدنى للرسوم نسبته 10% سيفرض على الكثير من الدول، في حين أن بلدانا أخرى ستفرض عليها رسوم باهظة، تبلغ 24% لليابان و26% للهند.أما بالنسبة للواردات السويسرية، ستفرض رسوما جمركية بنسبة 31 %، أي أكثر بنسبة 50% من تلك التي قرّر فرضها على وبلغت 20%.وقال الملياردير الجمهوري إنّه فرض هذه التعرفة ردّا على رسوم جمركية بنسبة 61% تفرضها على الواردات الأميركية، وفقا لرسم بياني عرضه ترامب خلال ألقاه في حديقة .وأضاف ترامب في المؤتمر الصحفي بحديقة "لقد تعرض دافعو للاستغلال لأكثر من 50 عامًا، لكن هذا لن يحدث بعد الآن".ووعد الرئيس الأميركي بعودة وظائف قطاع التصنيع إلى نتيجةً لهذه الرسوم، لكن سياساته قد تُسبب تباطؤًا اقتصاديًا مفاجئًا، حيث قد يواجه المستهلكون والشركات ارتفاعات حادة في أسعار السيارات والملابس وغيرها من السلع.