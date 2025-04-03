اتصال هاتفي يجمع الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي

أجرى الرئيس الإيراني اتصالا هاتفيا مع ولي السعودي مساء الخميس.

وقال الرئيس الإيراني إن "طهران ليست في حالة حرب مع أي دولة، لكنها مستعدة تماما للدفاع عن نفسها".

وهنأ بزشكيان خلال اتصال هاتفي بينهما بحلول عيد ، مؤكدا أن "شهر رمضان هو وقت لتذكر القواسم المشتركة بين مثل وطقوس هذا الشهر".

وقال بزشكيان إن "الدول الإسلامية يمكنها ضمان السلام والتقدم في المنطقة من خلال تعزيز الوحدة والتعاون فيما بينها"، على مانقلت كالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ووفق "تسنيم"، أشار بزشكيان خلال المحادثة مع ولي السعودي، إلى أن "التعاون بين الدول الإسلامية يمكن أن يمنع الظلم ضد فلسطين وشعب غزة"، مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك سيحقق الأمن والازدهار للمنطقة.