محامو عمدة إسطنبول يقدمون استئنافا ضد اعتقال "إمام اوغلو"

وذكرت قناة "تي 24" أن "محامي إمام قدموا استئنافًا ضد اعتقاله أمام العاشرة في إسطنبول".وأعلن المحامون أن الإجراء غير قانوني أثناء التحقيق وطالبوا بالإفراج عن موكلهم.وتستمر الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، ، منذ 19 مارس/آذار، في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان رئيسًا لبلدية إسطنبول بالإنابة في 26 مارس الفائت.