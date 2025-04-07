سوريا تعلق على عدم الاعتراف الأمريكي: إجراء تقني وإداري

وذكرت الوزارة في بيان، "نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، ونعمل حاليا على مراجعة شاملة لوضع بعثاتنا في الخارج".وأشارت إلى أنها "ستعلن قريبا عن قرارات جادة تتعلق ببعثاتها في الخارج لجهة إعادة ترتيبها وتنظيمها"، مؤكدة أن "الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في هو إجراء تقني وإداري، ولا أي تغيير في الموقف من الجديدة".وكانت سلمت البعثة السورية لدى مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة".