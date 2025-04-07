صورة لداليا زيادة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وفي التفاصيل، أثارت تصريحات ، غضبًا كبيرًا، بعد أن قامت بنشر صورة تظهر نساءً من دول عدة، من بينها ، وأرفقتها بتعليق دعت فيه إلى منطقة شرق أوسط بلا نزاعات وحروب.وبالفعل، أثارت هذه الصورة التي شاركتها وهي ناشطة مصرية مشهورة بمواقفها المثيرة للجدل، استهجانا لدى الناشطين، خصوصا أن تصريحات زيادة أنت في وقت عصيب يتعرض فيه قطاع لموجة غير مسبوقة من القصف الإسرائيلي المتواصل.وتعرضت زيادة نتيجة نشرها لهذه الصورة، لحملة من الانتقادات اللاذعة، حيث اتهمها الناشطون والحقوقيون بتبرير الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في .وفي وقت سابق. ظهرت زيادة في مقابلة على قناة news 24 الإسرائيلية، حيث وصفت آنذاك الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ"الدفاع عن النفس، مهاجمة حركة "حماس"والمقاومة الفلسطينية".وبعد موجة الانتقادات التي طالتها بسبب تلك المقابلة، غادرت زيادة الدول المصرية مدعية أنها تلقت تهديدات بالتصفية وبالقتل.وفي سياق متصل، طالب النشطاء والحقوقيون والمحامون المصريون، بضرورة سحب الجنسية المصرية من زيادة من خلال منشورات الهموها فيها بالتعامل والتخابر مع الإسرائيلي.بدوره، تقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ رسمي أمام ، اتهم بمضمونه داليا زيادة بنشر المعلومات المضللة الي تضر بأمن القومي، كما اتهام المواطنون المصريون بتعليقات ساخطة على تصريحات داليا زيادة.