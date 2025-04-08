قبل مفاوضات السبت.. واشنطن تتوقع اتفاقا وطهران تتمسك بشروطها

وقال إن المحادثات مع السبت المقبل ستكون مباشرة وستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تختر الدبلوماسية، مضيفا أن الرئيس فرض عقوبات مشددة على وأوضح أن أمامها خيار التوصل لاتفاق أو دفع ثمن باهظ.من جهتها، قالت الأميركية إن تركيز حاليا ينصب "ضمن سياستنا تجاه إيران وهي منعها من امتلاك سلاح نووي، وما سيحدث في عُمان ليس مفاوضات بل محادثات لاستكشاف ما يمكن تحقيقه".وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الأميركي أن "أي اتفاق جديد يجب ألا يمكن إيران من تخصيب اليورانيوم، ولا نريد تكرار الجهود الفاشلة لإدارة (الرئيس السابق جو) بايدن لإحياء الاتفاق النووي كما أننا عازمون على إجراء مفاوضات مباشرة لتجنب محادثات مطولة".وفي المعسكر المقابل، قال عباس عراقجي في مقال لواشنطن بوست إن "الاتفاق النووي قد لا يعجب لكننا نلتزم فيه بعدم حيازة سلاح نووي، وعلينا أولا أن نتفق على استحالة وجود خيار عسكري وترامب يدرك ذلك".ولوح عراقجي بأن "أي صراع سيكلف أضعاف ما أحرقه أسلاف ترامب في والعراق وسيمتد عبر المنطقة ويكلف تريليونات من أموال دافعي الضرائب".وأقر الوزير بأن "الأمور تسوء مع الإصرار الأميركي على سياسة الضغط الأقصى، ونحن نواجه جدارا كبيرا من انعدام الثقة ولدينا شكوك في صدق النية"، معتبرا أن "المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين فرصة بقدر ما هي اختبار".ورغم هذا المنحى التشاؤمي، قال عراقجي "مستعدون للعمل بجدية من أجل اتفاق وسنلتقي في سلطنة السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة، ونحن نعتبر الاتصالات محاولة جادة لتوضيح المواقف وفتح آفاق جديدة للدبلوماسية، كما أن خيار التفاوض غير المباشر ليس تكتيكا أو انعكاسا لأيديولوجية بل خيار إستراتيجي".