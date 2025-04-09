ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو

وقال في تصريح لقناة "فرانس 5" مساء الأربعاء إنه يريد التحرك "نحو الاعتراف" بالدولة الفلسطينية. وأضاف "لن أفعل ذلك (...) لإرضاء هذا الشخص أو ذاك، بل لأنه سيكون عادلا، ولأنني أريد المشاركة في ديناميكية ".وأضاف: "في يونيو/حزيران المقبل، خلال المؤتمر بشأن إقامة ، قد نتمكن مع من الانتهاء من حركة الاعتراف المتبادل من قبل عدد من الدول ".ونقلت وسائل اعلام عن قوله بأن "الوضع الإنساني في لا يطاق واستئناف المساعدات والإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار ضروري للغاية".