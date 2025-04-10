عمرها عامين.. نقل طفلة الى المستشفى بعد تناولها مخدرات سقطت من خالها

شهدت منطقة شبرا التابعة لمحافظة القاهرة واقعة مأساوية تسببت في حالة من الحزن والقلق بين السكان، بعدما تعرضت طفلة تبلغ من العمر عامين لحالة تسمم شديدة نتيجة ابتلاعها مادة مخدرة دون قصد.وتعود تفاصيل الحادثة إلى سقوط قطعة من مخدر الحشيش من حقيبة شقيق والدتها أثناء وجوده في منزل الأسرة، دون أن ينتبه أحد إلى سقوطها على الأرض. وعثرت الطفلة على القطعة المخدرة وقامت بتناولها عن طريق الخطأ، دون أن يدرك المحيطون بها ما حدث.لم تمر سوى دقائق قليلة حتى بدأت أعراض الإعياء الحاد تظهر على الطفلة، وسقطت على الأرض مغشيًا عليها، ما دفع الأسرة إلى نقلها فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.وأثناء الفحص الطبي، تبين وجود مادة مخدرة في جسد الطفلة، وهو ما أثار صدمة الأطباء وذويها، وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة بالواقعة.عقب تلقي البلاغ، تحركت بالقاهرة إلى المستشفى وبدأت في فحص الملابسات، حيث كشفت التحقيقات أن المادة المخدرة تعود إلى شقيق الأم، والذي كان يتعاطى داخل المنزل وقت وقوع الحادثة.وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بينما تواصل التحقيق في الواقعة لكشف كافة التفاصيل المحيطة بها.