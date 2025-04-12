أول تعليق أمريكي بعد المحادثات مع إيران في مسقط

وصف للرئيس الأمريكي ويتكوف، المحادثات مع في العاصمة العمانية مسقط بأنها إيجابية وبناءة.







وأشار ويتكوف إلى أنه سيعود إلى في 12 أبريل لإطلاع نتائج المفاوضات.



وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان اليوم 12 أبريل، لبحث سبل حل الأزمة النووية. ونقلت شبكة "NBC" عن ويتكوف قوله: "أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية مع الجانب الإيراني".وأشار ويتكوف إلى أنه سيعود إلى في 12 أبريل لإطلاع نتائج المفاوضات.وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان اليوم 12 أبريل، لبحث سبل حل الأزمة النووية.

وأعلنت بعد، السبت، أنها ستناقش مع إطارا لاتفاق نووي محتمل السبت المقبل.