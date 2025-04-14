قائمة الدول العربية الأكثر هدراً للطعام.. هذا مركز العراق

كشف تقرير صادر عن عن إحصائيات حول إهدار الطعام في العالم العربي.

وجاءت في صدارة القائمة يليها ومن ثم والجزائر والسعودية.

وأظهر التقرير البلدان العربية الأكثر هدرا للطعام سنويا، وتتدرج وفق الآتي:

‏‏‏مصر

9.1 مليون طن من الأطعمة مصيرها

‏‏‏العراق

‏يهدر العراق 4.7 مليون طن

‏‏‏السودان

كما تهدر السودان 4.2 مليون طن

‏‏‏الجزائر

‏وتبلغ قيمة إهدار الطعام ب‍الجزائر 3.9 مليون طن

‏

ويصل الإهدار في السعودية الى 3.6 مليون طن

‏‏

‏وفي المغرب تصل 3.3 مليون طن

‏

وهناك 3 ملايين طن طعام مصيرها القمامة

‏‏

وتهدر سوريا 1.8 مليون طن من الأغذية