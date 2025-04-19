البنتاغون يخفض قواته في سوريا الى اقل من الف جندي.. كم سيؤثر على "الانسحاب من العراق"؟

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة التي جاءت وفق عملية مدروسة ومبنية على تقييم للظروف ستؤدي إلى تقليص الوجود الأميركي العسكري في إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة".متحدث الوزارة أشار الى ان هيغسيث أصدر أمس الجمعة تعليمات لدمج القوات الأميركية في نقاط محددة داخل سوريا، في إطار لعملية العزم الصلب، مبينا ان "عملية الدمج تهدف إلى تقليل عدد الجنود الأميركيين في سوريا".وأكد أن هذه الخطوة تعكس أيضا ما وصفه بالنجاح الكبير الذي حققته ضد تنظيم الدولة في ظل تمكن من هزيمة التنظيم وإحراز تقدم ملموس على مدى العقد الماضي، لكن الأميركية أوضحت أنها ستبقى في وضع يسمح لها بتنفيذ ضربات دقيقة ضد فلول التنظيم.والخميس، ذكرت صحيفة تايمز عبر تقرير استندت فيه إلى مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، أن وزارة الدفاع تستعد لإغلاق 3 من أصل 8 قواعد شمال شرقي سوريا.ولفت التقرير إلى أن هذه الخطة ستؤدي إلى خفض عدد الجنود الأميركيين في سوريا من 2000 إلى 1400 جندي، وأشار إلى أن المسؤولين العسكريين الأميركيين سيقيّمون إمكانية إجراء تقليص إضافي للقوات بعد 60 يوما.ومن غير المعلوم كم ينسجم هذا او لا ينسجم مع خطط لتقليل او انهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، حيث ينص الاتفاق على الإبقاء على مقر عسكري امريكي واحد على الأقل كمقر عمليات شمال العراق لادارة العمليات العسكرية في سوريا.