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بوتين يصادق على الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران

دوليات

2025-04-21 | 08:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بوتين يصادق على الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران
702 شوهد

السومرية نيوز - دوليات
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رسمياً على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران.

ونشرت الرئاسة الروسية وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للنشرات التشريعية، وجرى التوقيع على الاتفاق في 17 كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو.

 وتهدف المعاهدة إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، كما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق الاستراتيجي، تمثل هذه الاتفاقية، وفق وسائل إعلام روسية، إطارا قانونيا للشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، كما تهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001.

 ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.

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بوتين

اتفاقية استراتيجية

إيران

معاهدة

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