بوتين يصادق على الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران

ونشرت الرئاسة الروسية وثيقة نشرت على الرسمية للنشرات التشريعية، وجرى التوقيع على الاتفاق في 17 كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى .

وتهدف المعاهدة إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، كما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق الاستراتيجي، تمثل هذه الاتفاقية، وفق وسائل إعلام روسية، إطارا قانونيا للشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، كما تهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001.

ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.