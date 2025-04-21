وأكد المتحدث لوكالة " " أن " بحالة جيدة ويعيش في البرية داخل المحمية الوطنية".في عام 2023، أصبح البابا الراحل راعيا لأحد نمور المحمية الوطنية في بريمورسكي، وأطلق عليه اسم شخصية أدبية في - " فييرو". النمر الذي يحمل Leo 252M هو أول نمر يتم رصده منذ فترة طويلة بالقرب من شبه جزيرة غاموفا الروسية، حيث لم تشاهد هذه الحيوانات البرية منذ زمن بعيد.كما أشار إلى طبيعة هذا النوع النادر من السنوريات الكبيرة قائلا: "نمور الشرق الأقصى المدرجة في القائمة الحمراء هي أكثر الأنواع مسالمة ولا تهاجم البشر أبدا.. بسبب التأثير البشري في العشرين، اختفت هذه الحيوانات من العديد من مناطق موائلها الأصلية، بما في ذلك منطقة شبه جزيرة غاموفا. بفضل جهود سلطات المنطقة، تم الحفاظ على هذه الأنواع في محمية 'أرض النمر' الوطنية".يذكر أن نظام رعاة النمور يشبه نظام "أوصياء" لهذه السنوريات النادرة، حيث يشارك الرعاة في أعمال خيرية وأنشطة لحماية البيئة. ومن بين المشاهير الذين أصبحوا رعاةً لهذه النمور النادرة الممثل والإعلامي دروزدوف وآخرون.يذكر أن الكاردينال كيفن فاريل كان قد أعلن وفاة البابا رقم 266 في الرومانية، حيث توفي بحضور الكاردينال بييترو بارولين، عن عمر يناهز 88 في الساعة 07:35.