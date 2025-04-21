الفاتيكان يوضح سبب وفاة البابا فرانسيس

وقال في بيان مقتضب اطلعت عليه ، ان "البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب".وأعلن الفاتيكان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وفاة ، بسبب مشاكل صحية عانى منها في الاونة الاخيرة.وكان البابا قد ظهر يوم أمس الأحد، مهنئا آلاف الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح.وعانى البابا في الآونة الأخيرة من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى لعدة أيام.