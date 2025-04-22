ترامب: سنعمل مع الصين وسنكون سعداء معهم

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن بلاده ستعمل مع ، مشددا بالقول "سنكون سعداء معهم".

وقال في كلمة له، "نبلي بلاء حسنا مع وبقية الدول والجميع يسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية معنا".

وأضاف " جميع الدول تقريبا كانت تنهبنا بسبب غياب القيادة و سنجني أموالا طائلة من الرسوم وبلدنا سيصبح أقوى".

واعرب ترامب عن اعتقاده "أننا سنبرم صفقات تجارية مع الجميع وسنسعى لتكون منصفة"، مضيفا "الرسوم الجمركية على الصين لن تصل إلى 145% ولن تصل أيضا إلى الصفر".

وتابع "إذا لم تتوصل الدول إلى اتفاق معنا فسنضع نحن آلية الاتفاق"، مشددا "سنعمل مع الصين وسنكون سعداء معهم والأمور تسير على ما يرام".