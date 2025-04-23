الفاتيكان يعلن الحداد 9 أيام

وقال في بيان تابعته ، انه "تقرر اعلان الحداد 9 أيام على اعتبارا من السبت المقبل".وذكر الفاتيكان في بيان سابق ورد لـ نيوز، ان "جنازة البابا فرانسيس ستقام صباح يوم السبت الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش".كما أعلن ان "البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب".يذكر ان الفاتيكان اعلن، الاثنين الماضي، عن وفاة البابا ، بسبب مشاكل صحية عانى منها في الاونة الاخيرة.وكان البابا قد ظهر الأحد الماضي، مهنئا آلاف الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح.وعانى البابا فرنسيس في الآونة الأخيرة من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى لعدة أيام.