القضاء المصري يحكم بحبس الناشط البارز وائل غنيم بسبب تركي آل الشيخ

وأصدرت المحكمة في حكمها اليوم السبت، بكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا لحين الاستئناف عليها.وكان محامي قد تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم فيه غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع "إكس" نشرها في 12 أكتوبر 2024، والتي انتشرت بشكل واسع وتضمنت ألفاظا غير أخلاقية، ما اعتبره مساسا بشرفه واعتباره.ووجهت لـ"غنيم" اتهامات بسب "آل الشيخ" في منشور على صفحته الشخصية بموقع "إكس"، خادشا شرفه واعتباره، بالإضافة إلى تعمد إزعاجه ومضايقته وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام.ووجهت النيابة الاتهامات لـ"وائل غنيم" بموجب قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.وطالب دفاع "آل الشيخ"، بتوقيع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، لتوجيهه ألفاظا اعتبرها المجني عليه مسيئة لشرفه واعتباره، إلى جانب تعمده مضايقته وإزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات.