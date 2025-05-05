قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مطعم في أريزونا الأمريكية

وقال موروني مينديز الضابط بقسم شرطة غلينديل خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة تلقت مكالمات تفيد بوقوع إطلاق نار في حوالي الساعة 07:45 مساء الأحد، في مطعم "إل كامارون جيجانتي ماريسكوز أند ستيك هاوس".ونقلت محطة تلفزيون "كيه بي إتش أو تي في" عن مينديز قوله، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم وأصيب خمسة آخرون بطلقات نارية أو بشظايا.وتعتقد الشرطة تورط أكثر من شخص واحد في إطلاق النار.وقال مينديز إن المحققين لم يضعوا أي مشتبه به قيد الاحتجاز ولكنهم يستجوبون العديد من الأشخاص.