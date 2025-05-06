تفاصيل تكشف لأول مرة عن اغتيال السيد حسن نصر الله في لبنان

– دوليات



تحدثت معلومات يُكشف عنها للمرة الأولى حول عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، ، عن أن الإسرائيلي ، كان متردداً في اتخاذ قرارها.





وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان 11"، أن نتنياهو كان متردداً لأسابيع حيال تنفيذ العملية، لكنه أعطى الضوء الأخضر لشنّها في اللحظة نفسها التي أنهى فيها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في .



كما أن السفير الإسرائيلي السابق لدى ، مايك هيرتسوغ، أوصى بضرورة إبلاغ الأمريكي السابق، ، مسبقاً تفادياً لتبعات إعلامية ودبلوماسية، رغم معارضة نتنياهو الذي رضخ لضغوط قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، لا سيما يوآف .



وفي النهاية أُبلغ الأمريكي جاك ساليفان بالعملية، إلا أنه لم يرد على اتصال السفير، ولم يعلم بالتفاصيل إلا بعد دقائق من تنفيذ الاغتيال.



وعبّر ساليفان فيما بعد عن غضبه الشديد، ووجّه انتقاداً قاسياً لإسرائيل قائلاً: "أنتم تجعلوننا نبدو كالأغبياء، كنّا نُعدّ لمبادرة وقف إطلاق نار مع ، وأنتم تنفذون اغتيالاً قد يشعل المنطقة".



وكانت الجهة الأمريكية الوحيدة التي علمت مسبقاً بعملية اغتيال السيد هي ، إذ أخبر غالانت نظيره لي أوستن قبل ربع ساعة من تنفيذ الضربة. ووفق تقارير إسرائيلية، فإن اللحظات الأخيرة قبل العملية التي نُفّذت في سبتمبر الماضي، شهدت تبايناً في المواقف داخل الحكومة، كاد أن يلغيها.وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان 11"، أن نتنياهو كان متردداً لأسابيع حيال تنفيذ العملية، لكنه أعطى الضوء الأخضر لشنّها في اللحظة نفسها التي أنهى فيها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في .كما أن السفير الإسرائيلي السابق لدى ، مايك هيرتسوغ، أوصى بضرورة إبلاغ الأمريكي السابق، ، مسبقاً تفادياً لتبعات إعلامية ودبلوماسية، رغم معارضة نتنياهو الذي رضخ لضغوط قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، لا سيما يوآف .وفي النهاية أُبلغ الأمريكي جاك ساليفان بالعملية، إلا أنه لم يرد على اتصال السفير، ولم يعلم بالتفاصيل إلا بعد دقائق من تنفيذ الاغتيال.وعبّر ساليفان فيما بعد عن غضبه الشديد، ووجّه انتقاداً قاسياً لإسرائيل قائلاً: "أنتم تجعلوننا نبدو كالأغبياء، كنّا نُعدّ لمبادرة وقف إطلاق نار مع ، وأنتم تنفذون اغتيالاً قد يشعل المنطقة".وكانت الجهة الأمريكية الوحيدة التي علمت مسبقاً بعملية اغتيال السيد هي ، إذ أخبر غالانت نظيره لي أوستن قبل ربع ساعة من تنفيذ الضربة.

وروى غالانت في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "13" تفاصيل المكالمة التي أجراها مع أوستن، قائلاً: "أبلغته بأننا على وشك تنفيذ اغتيال نصر الله. فقال لي غاضباً: أنتم قد تشعلون حرباً إقليمية. فأجبته: هذا الرجل مسؤول عن مقتل آلاف الإسرائيليين ومئات الأمريكيين".



وكانت قد أعدّت خطة لاغتيال منذ حرب يوليو 2006، لكنها جمّدتها مراراً خشية الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة، غير أن التطورات المتسارعة في سبتمبر 2024، غيّرت المعادلة.



وحصلت إسرائيل على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بأن السيد سيشارك في اجتماع سري في مقر " " في الجنوبية، في الطابق 14 تحت الأرض، في سبتمبر 2024.



ومع رفض نتنياهو في البداية المصادقة على تنفيذ العملية، وطلب مهلة للتفكير، فإن غالانت، أبدى إصراراً، واعتبر أن "هذه فرصة تحدث مرة واحدة في العمر".



وتلقّى نتنياهو أثناء وجوده في كواليس مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إلقاء خطابه، قصاصة ورقية من سكرتيره العسكري، كُتب عليها كلمة واحدة فقط: "تم".