واشنطن تكشف تفاصيل جديدة تخص "اتفاق الرياض"

وقالت الخارجية الأمريكية، " اتفاق الذي حققه ترمب باستثمار 600 مليار دولار يعود بالنفع على وشعوب المنطقة".

وأضافت "لن نقبل بمغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلا إذا كانت طوعية، وحماس وحدها المسؤولة عن الحرب في قطاع غزة وعن تجددها ونحن نسعى إلى إيقافها".

ورحبت الخارجية الأمريكية بـ"جهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وبأي أفكار تضمن وصولها لمحتاجيها"، مضيفة "نسعى إلى حلول مبتكرة كي لا تقع أي مساعدات يتم إدخالها إلى غزة في أيدي حماس".

ووصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة ، ضمن جولته الخليجية التي وصفها بـ"التاريخية"، ورافقه عدد من رجال الأعمال البارزين بينهم .

ووقع ترامب وبن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تضمنت عدد من مذكرات التفاهم في ختام اجتماع ترأسه الجانبان في بالعاصمة الرياض.