صحيفة لبنانية: الرئيس جوزيف عون لن يشارك في قمة بغداد

وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة سيتوجه الجمعة برفقة وزير الخارجية رجي لترؤس وفد إلى العادية التي تعقد في ، السبت المقبل في 17 مايو.وعلمت "اللواء" من مصادر رسمية أن هناك عدة أسباب لعدم مشاركة الرئيس في القمة منها، أنه مرتبط يوم الأحد في 18 مايو بزيارة إلى للمشاركة في تنصيب البابا الجديد ليو ما أدى إلى تضارب في المواعيد.وذكرت أنه سبق وشارك في القمة العربية الطارئة الأخيرة التي عقدت في القاهرة، ولم يطرأ أي ملف جديد مهم يستوجب مشاركته في قمة بغداد، لذلك اتفق مع سلام على أن يمثل لبنان في القمة.