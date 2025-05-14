ولي العهد السعودي: نشيد بالقرار الذي اتخذه ترامب برفع العقوبات عن سوريا

وقال ولي السعودي خلال افتتاحه القمة الخليجية - الأميركية في ، أن "هذه القمة تأتي امتدادًا للعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بالولايات المتحدة وتعكس حرصنا على العمل الجماعي لتعزيز علاقاتنا وتطويرها لتلبي تطلعات دولنا وشعوبنا"، مبينا، "مدركون لحجم التحديات التي تمر بها منطقتنا ويجب إيجاد حل دائم لإيقاف الحرب في قطاع غزة".وأضاف، ان " هي شريك تجاري أساسي وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول والولايات المتحدة في عام 2024 قرابة 120 مليار دولار، متابعا، "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند ونأمل أن يسهم ذلك في احتواء التصعيد وعودة الهدوء بين البلدين".وأكد "الاستعداد لمواصلة المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية"، مجدداًَ"الدعم لجهود وحكومته في إصلاح المؤسسات وحصر السلاح بيد ". وتابع، "نشجع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل".