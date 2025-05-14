الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذ

أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الأربعاء، أنه لن يسمح بتقسيم ، فيما أشار الى أن بلاده لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ.

وقال الشرع في كلمة له، " مرت بمرحلة مأساوية في تاريخها الحديث تحت حكم النظام الساقط وروح الانتماء عادت إلى شعبنا ونافذة الأمل فتحت لكن سوريا مكبلة بآلام الماضي". وأضاف "سوريا تحررت وفرح أهلها وفرحت معهم كل الدول الشقيقة ووحدة شعبنا وتضحياته كان أثرها كبيرا في الرأي العام العالمي تجاه سوريا". ولفت الشرع الى أن "قرار رفع العقوبات كان قرارا تاريخيا شجاعا يمهد لرفع المعاناة عن شعبنا وسوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين". وتابع "لن تكون سوريا بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ"، مضيفا "لن نسمح بتقسيم سوريا ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق فسوريا لكل السوريين".