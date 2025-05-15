ترامب: نقترب من إبرام اتفاق مع إيران

وقال في كلمة خلال المؤتمر الصحفي في ، " أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع "، مشيرا الى ان " نريد أن ننجح في المفاوضات مع إيران وأعتقد أننا قريبون من التوصل لاتفاق".وتابع، انه " نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، لافتا الى اننا " نخوض مفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام".وأضاف، ان " علاقاتنا قوية وميتنة مع ولن يتمكن أحد من كسرها".