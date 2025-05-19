بعد اعلان اصابته بالسرطان.. ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن

وقال ، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إنّه "وزوجته ميلانيا يشعران بالحزن لسماع نبأ التشخيص الطبي"، متمنيا لبايدن "الشفاء العاجل، ولزوجته جيل والعائلة الخير".وعلى مدى السنوات الماضية، شكّل مادة دائمة لسخرية ، الذي لم يفوّت فرصة للنيل من قدراته الذهنية وسلوكاته، إذ قال في إحدى المناسبات مخاطبا الأميركيين إن "لدينا رئيسا يصافح الهواء ويتجول في تامة".كما سخر ترامب مرارا، من المظهر الجسدي لبايدن، قائلا لجمهوره إنه "لا يستطيع النزول حتى من على منصة".وفي أحد اللقاءات، اعتبر ترامب أن بايدن يشكل تهديدا حقيقيا للديمقراطية، ووصفه بأنه "أسوأ" رئيس في تاريخ .وبمجرد أن أصبح ترامب رئيسا، طلب سحب التصاريح الأمنية من بايدن ومسؤولين سابقين في إدارته، رغم أن الاحتفاظ بها يعد تقليدا يتيح لهم الاطلاع على معلومات سرية عند الحاجة.وما إن أُعلن عن إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا، حتى أبدى ترامب تعاطفا لافتا، رغم سنوات من السخرية المتواصلة والتقليل من شأن الرئيس السابق كمنافس سياسي.وأمس الأحد، كشف في بيان، أنه تم تشخيص إصابته "بشكل عدواني" من سرطان البروستاتا مع انتشاره إلى العظام.