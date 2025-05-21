الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة ياطر واغتال قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، ظهر اليوم، سيارة في بلدة ياطر.ونقلت عن رئيس بلدية ياطر، خليل كوراني قوله إن "مسيرة إسرائيلية شنت غارة أدت إلى اغتيال علي حسن ، بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة".وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "اغتال، قائدا في بمنطقة صور، يدعى حسين نزيه برجي"، ووصفه بأنه "خبير مركزي في مجال إنتاج الوسائل القتالية، ويعمل ضمن والإنتاج في الحزب".وتواصل تل أبيب انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار، و شن هجمات بالمسيرات على عدد من الأهداف جنوب ، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية أمس الثلاثاء دراجة نارية على طريق المنصوري-مجدل زون في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بحسب .