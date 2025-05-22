بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون

وأكد سريع تنفيذ "عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين جويين في وحيفا المحتلتين".وتحدث الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في والبحر الميت وتل أبيب تحذيرا من صاروخ أطلق من . وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نجح في اعتراض الصاروخ.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن رحلات جوية كانت في طريقها إلى عادت أدراجها عقب إطلاق الصاروخ.وكان الناطق العسكري قد أعلن الاثنين الماضي بدء العمل على فرض حظر بحري على ، ردا على تصعيد العدوان الإسرائيلي على ، داعيا جميع الشركات التي تستخدم إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار.وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاحهم في "فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل".وقد أعلن الحوثيون مؤخرا فرض حصار جوي شامل على عبر القصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.