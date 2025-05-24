أول تعليق سوري على قرار رفع العقوبات الأمريكية

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون ، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن (GL 25)".ووصفت الوزارة: "القرار بالخطوة الايجابية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".وتابعت: "نمد يدنا لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في ، ونؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب".