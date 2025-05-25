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الاردن تكشف عن عمليات أمنية لإحباط تهريب حبوب مخدرة إلى المملكة
دوليات
2025-05-25 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
278 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت السلطات الأردنية، إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع
سوريا
وعبر واجهة
الأردن
الغربية، بالإضافة إلى إحباط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية.
وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي باسم
مديرية الأمن العام
الأردني
أن العاملين في الإدارة، وبالتعاون والتنسيق مع
الجمارك
الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة.
وأشار إلى ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية، بالتنسيق مع أشخاص داخل المملكة، بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، لافتا إلى أنه تمت متابعة تلك المعلومات وتحديد المركبة والأشخاص الذين سيتسلّمون
المخدرات
داخل
الأردن
.
وبين المتحدث نفسه أنه فور وصول مركبة الشحن، تم ضبطها، وبتفتيشها عُثر داخل أحد الإطارات على 200 ألف حبة مخدرة، موضحا أنه بالتزامن مع ذلك، تمت مداهمة موقع وجود الشخصين المكلّفين باستلام المخدرات، وأُلقي القبض عليهما.
كما داهمت قوة أمنية من الإدارة إحدى المزارع في
البادية
الوسطى، استخدمها تاجر مخدرات من جنسية عربية لممارسة نشاطه الجرمي، حيث أُلقي القبض عليه، وبتفتيش المكان عُثر على 18 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى خمسة أسلحة نارية، أحدها أوتوماتيكي، وكمية من الذخيرة الحية.
وفي قضية أخرى، أفاد مصدر عسكري مسؤول في
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
– الجيش العربي، بأن
المنطقة العسكرية
الشمالية أحبطت، محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، مشيرا إلى أنه جرى رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير مختلف الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي بيان آخر، صرح مصدر عسكري مسؤول في
القيادة العامة
للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بأن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية
العسكرية وإدارة
مكافحة المخدرات
، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود من الغرب إلى الشرق".
ولفت المصدر نفسه إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد المسيّرة ومتابعتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على
الأمن الوطني
.
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