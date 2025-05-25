الاردن تكشف عن عمليات أمنية لإحباط تهريب حبوب مخدرة إلى المملكة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. توقيف ضابط وجنود بعد محاولة اعتقال أشخاص و"ترويع عوائل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الاردن تكشف عن عمليات أمنية لإحباط تهريب حبوب مخدرة إلى المملكة

دوليات

2025-05-25 | 01:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاردن تكشف عن عمليات أمنية لإحباط تهريب حبوب مخدرة إلى المملكة
278 شوهد

السومرية نيوز- دولي
أعلنت السلطات الأردنية، إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا وعبر واجهة الأردن الغربية، بالإضافة إلى إحباط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن العاملين في الإدارة، وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة.
وأشار إلى ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية، بالتنسيق مع أشخاص داخل المملكة، بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، لافتا إلى أنه تمت متابعة تلك المعلومات وتحديد المركبة والأشخاص الذين سيتسلّمون المخدرات داخل الأردن.
وبين المتحدث نفسه أنه فور وصول مركبة الشحن، تم ضبطها، وبتفتيشها عُثر داخل أحد الإطارات على 200 ألف حبة مخدرة، موضحا أنه بالتزامن مع ذلك، تمت مداهمة موقع وجود الشخصين المكلّفين باستلام المخدرات، وأُلقي القبض عليهما.
كما داهمت قوة أمنية من الإدارة إحدى المزارع في البادية الوسطى، استخدمها تاجر مخدرات من جنسية عربية لممارسة نشاطه الجرمي، حيث أُلقي القبض عليه، وبتفتيش المكان عُثر على 18 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى خمسة أسلحة نارية، أحدها أوتوماتيكي، وكمية من الذخيرة الحية.
وفي قضية أخرى، أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، مشيرا إلى أنه جرى رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير مختلف الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي بيان آخر، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بأن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود من الغرب إلى الشرق".
ولفت المصدر نفسه إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد المسيّرة ومتابعتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

الاردن

احباط

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
Play
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
Play
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
Play
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
Play
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
Play
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
Play
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Play
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
Play
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
Play
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
Play
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Play
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Play
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
Play
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
Play
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
Play
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
Play
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
Play
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
Play
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Play
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
Play
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
Play
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
Play
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Play
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Play
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
اخترنا لك
استشهاد 9 من أطفالها أمامها.. قصة الطبيبة "آلاء النجار" في غزة تهز العالم (صور)
04:03 | 2025-05-25
وفاة فنان هندي شهير تهز بوليوود
13:26 | 2025-05-24
الأغذية العالمي يكشف عن "أرقام صادمة" تخص أطفال غزة
13:07 | 2025-05-24
فضيحة بمدينتين تركيتين.. لحوم "الخيول والحمير" تباع بشركات على انها بقر
12:40 | 2025-05-24
ترامب يطلق تعهدا يخص الجيش الأمريكي
12:32 | 2025-05-24
واشنطن ترفض الإفراج عن إيراني متهم بقتل أمريكي في العراق
11:59 | 2025-05-24

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.