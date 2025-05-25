الاردن تكشف عن عمليات أمنية لإحباط تهريب حبوب مخدرة إلى المملكة

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي باسم أن العاملين في الإدارة، وبالتعاون والتنسيق مع الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة.وأشار إلى ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية، بالتنسيق مع أشخاص داخل المملكة، بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، لافتا إلى أنه تمت متابعة تلك المعلومات وتحديد المركبة والأشخاص الذين سيتسلّمون داخل .وبين المتحدث نفسه أنه فور وصول مركبة الشحن، تم ضبطها، وبتفتيشها عُثر داخل أحد الإطارات على 200 ألف حبة مخدرة، موضحا أنه بالتزامن مع ذلك، تمت مداهمة موقع وجود الشخصين المكلّفين باستلام المخدرات، وأُلقي القبض عليهما.كما داهمت قوة أمنية من الإدارة إحدى المزارع في الوسطى، استخدمها تاجر مخدرات من جنسية عربية لممارسة نشاطه الجرمي، حيث أُلقي القبض عليه، وبتفتيش المكان عُثر على 18 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى خمسة أسلحة نارية، أحدها أوتوماتيكي، وكمية من الذخيرة الحية.وفي قضية أخرى، أفاد مصدر عسكري مسؤول في – الجيش العربي، بأن الشمالية أحبطت، محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، مشيرا إلى أنه جرى رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير مختلف الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.وفي بيان آخر، صرح مصدر عسكري مسؤول في للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بأن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع العسكرية وإدارة ، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود من الغرب إلى الشرق".ولفت المصدر نفسه إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد المسيّرة ومتابعتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على .