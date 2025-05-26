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ليفربول.. الحكم على "حلّاق عراقي" أرسل فيديو لداعش في مجموعة واتساب
دوليات
2025-05-26 | 04:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
كشفت وسائل اعلام بريطانية عن اصدار حكم بالسجن 4 سنوات بحق عراقي يعمل "حلاقًا" في
ليفربول
، بتهمة ارسال مقاطع فيديو دعائية لتنظيم
داعش
الإرهابي الى مجموعة على تطبيق واتساب.
واستمعت محكمة
ليفربول
إلى أن أحد مقاطع الفيديو التي شاركها محمد حمد في يناير 2023 كان يظهر قطع رؤوس ثلاثة سجناء في الشارع، حيث حكم
على حمد
البالغ من العمر 30 عاما بالسجن 4 سنوات.
وقال
المدعي العام
ديفيد
إيرل، إن حمد الذي ولد في
العراق
، جاء إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من
كردستان العراق
في عام 2016، فيما قال حمد للسلطات إن حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى العراق كما زعم أنه سيتم القبض عليه.
واستمعت المحكمة إلى أن حمد قال إنه درس
القرآن الكريم
على يد الداعية الملا
شوان
، لكن الأخير "انضم إلى
داعش
" مؤخراً، وبعد إلقاء القبض عليه، قال حمد للشرطة: "لأنني كنت طالبًا لدى الملا شوان، استدعتني الشرطة العراقية لذا هربت لإنقاذ حياتي".
وعلمت محكمة ليفربول أيضًا أن حمد شارك لأول مرة مقطع فيديو داخل المجموعة في
ديسمبر
2022، وبعد شهر أرسل حمد مقطع فيديو آخر يظهر عملية قطع رؤوس ثلاثة سجناء.
واعتبر المدعي العام ان "إرسال مقاطع الفيديو بهدف تشجيع أو تحريض مباشر أو غير مباشر على ارتكاب أو إعداد أو التحريض على أعمال إرهابية".
وقال محامي الدفاع عن حمد، إن هناك "أدلة تتسق تماما مع كون هذا الرجل، في حياته الحقيقية، حلاقا محليا مجتهدا في ليفربول، وهو ليس متدينا ويذهب إلى النوادي الليلية، ويعيش نمط حياة غربية مميزة".
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