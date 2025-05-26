ليفربول.. الحكم على "حلّاق عراقي" أرسل فيديو لداعش في مجموعة واتساب

واستمعت محكمة إلى أن أحد مقاطع الفيديو التي شاركها محمد حمد في يناير 2023 كان يظهر قطع رؤوس ثلاثة سجناء في الشارع، حيث حكم البالغ من العمر 30 عاما بالسجن 4 سنوات.وقال إيرل، إن حمد الذي ولد في ، جاء إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من في عام 2016، فيما قال حمد للسلطات إن حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى العراق كما زعم أنه سيتم القبض عليه.واستمعت المحكمة إلى أن حمد قال إنه درس على يد الداعية الملا ، لكن الأخير "انضم إلى " مؤخراً، وبعد إلقاء القبض عليه، قال حمد للشرطة: "لأنني كنت طالبًا لدى الملا شوان، استدعتني الشرطة العراقية لذا هربت لإنقاذ حياتي".وعلمت محكمة ليفربول أيضًا أن حمد شارك لأول مرة مقطع فيديو داخل المجموعة في 2022، وبعد شهر أرسل حمد مقطع فيديو آخر يظهر عملية قطع رؤوس ثلاثة سجناء.واعتبر المدعي العام ان "إرسال مقاطع الفيديو بهدف تشجيع أو تحريض مباشر أو غير مباشر على ارتكاب أو إعداد أو التحريض على أعمال إرهابية".وقال محامي الدفاع عن حمد، إن هناك "أدلة تتسق تماما مع كون هذا الرجل، في حياته الحقيقية، حلاقا محليا مجتهدا في ليفربول، وهو ليس متدينا ويذهب إلى النوادي الليلية، ويعيش نمط حياة غربية مميزة".