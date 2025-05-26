المبعوث الرئاسي الأمريكي ينفي موافقة "حماس" على مقترحه بشأن الهدنة مع إسرائيل

وأشارت "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي إلى أنه "لا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن تقبل مقترح حماس بشأن وقف إطلاق النار".ونشرت رويترز تقريرا تضمن ان حركة حماس الفلسطينية والمبعوث الأمريكي ويتكوف توصلا إلى اتفاق لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في .وأوضحت أن الاتفاق يتضمن "الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الستين"، لافتةً إلى أن " يضمن حسب الاتفاق وقف إطلاق النار خلال 60 يوما وانسحابا إسرائيليا وفق اتفاق يناير الماضي".وتابعت أن "الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء 60 يوما مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك"، مشيرةً إلى أن "الاتفاق يضمن من والوسطاء إدخالا غير مشروط للمساعدات من أول يوم وفق البرتوكول الإنساني".