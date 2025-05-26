طهران: منفتحون على تقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي

أعلنت ، الاثنين، أن منفتحة على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بحسب "سي إن إن"، " منفتحة على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات، وتخصيب اليورانيوم يبقى غير قابل للتفاوض وواشنطن تتفهم هذا الموقف".

وأضاف "إذا كان الهدف ضمان عدم تسليح برنامجنا النووي فيمكننا القيام بذلك"، مشددا بالقول "يجب حماية حق إيران في الطاقة النووية".

وتابع المتحدث "إذا كان هدف حرمان إيران من الطاقة النووية السلمية فتلك مشكلة كبيرة".

وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.