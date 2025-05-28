بين النفي والتأكيد.. السجال يتصاعد حول هجوم "محتمل" على إيران

ونفى الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، التقارير التي أوردتها صحيفة " تايمز" الأمريكية حول المخاوف في بشأن هجوم إسرائيلي على ، ووصفها مكتب نتنياهو بأنها "أخبار كاذبة".وفي تقرير وصفه الإعلام العبري بالدرامتيكي، قالت "نيويورك تايمز" إن جاهز للهجوم والطائرات على ، لكن الرئيس الأمريكي لا يعرف متى سيحدث ذلك.وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن هناك مخاوف في من أن ستضرب فجأة، حتى لو تم توقيع اتفاق مع إيران.وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه في حين يسعى الرئيس ترامب إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، تتزايد في تل أبيب احتمالات أن تختار إسرائيل مسارا عسكريا مباشرا، وغير .وحذر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل مستعدة لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية في غضون 7 ساعات فقط من صدور أمر ، ودون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.والمخاوف هي أن هذه الخطوة قد تفاجئ الإدارة، وتجبر الولايات المتحدة على التدخل عسكرياً، إذا ردت إيران.وبحسب التقرير فإن الإشعار القصير لن يترك وقتا كافيا للضغط على نتنياهو لوقف العملية. حتى إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين أن الهجوم قد يمضي قدماً حتى لو تم توقيع اتفاق دبلوماسي، إذا اعتُبر هذا الاتفاق متساهلاً للغاية.