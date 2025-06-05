مشاهد من تواجد الحجاج على جبل عرفة

وتستمر الحشود في التوافد إلى ، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية في ، التي أعلنت أن عدد الحجاج القادمين من خارج البلاد هذا العام تجاوز 1.5 مليون حاج، دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن عدد حجاج الداخل.ومع وصول الحجاج إلى صعيد عرفات، يخيّم الشعور بالسكينة والروحانية، فيما تتكامل الجهود التنظيمية والأمنية لضمان أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة واليسر، وسط خدمات لوجستية وصحية وإنسانية متكاملة لخدمة ضيوف .