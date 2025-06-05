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رسميا.. لبنان يفوز بعضوية المجلس الاقتصادي في الأمم المتحدة

دوليات

2025-06-05 | 04:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رسميا.. لبنان يفوز بعضوية المجلس الاقتصادي في الأمم المتحدة
112 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي


أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة للفترة الممتدة بين 2026 و2027، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في نيويورك.


وأضافت الوزارة، "يُعَد هذا الفوز ثمرة الجهود التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ما يعزز من دور لبنان وحضوره الفاعل في منظومة العمل المتعدد الأطراف داخل المنظمة الدولية".

وأشارت إلى أن هذا التقدير يُجسد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وبالدور الذي يواصل الاضطلاع به كدولة مؤسسة وفاعلة في الأمم المتحدة.
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لبنان

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