رسميا.. لبنان يفوز بعضوية المجلس الاقتصادي في الأمم المتحدة

وأضافت الوزارة، "يُعَد هذا الفوز ثمرة الجهود التي قادتها عبر بعثة الدائمة لدى في ، ما يعزز من دور لبنان وحضوره الفاعل في منظومة العمل المتعدد الأطراف داخل ".وأشارت إلى أن هذا التقدير يُجسد ثقة بلبنان، وبالدور الذي يواصل الاضطلاع به كدولة مؤسسة وفاعلة في الأمم المتحدة.