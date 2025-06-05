مقتل أكاديمي سعودي شهير داخل منزله

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أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، بمقتل أكاديمي شهير داخل منزله في مدينة الظهران.



وأوضحت "عكاظ" أن "الجاني اقتحم، وفقا للمعلومات التي وردت إليها، منزل المجني عليه في منطقة الظهران، حيث كان قاضي يجلس على مقعده المتحرك، وسدد إليه المتهم عدة طعنات أدت إلى وفاته في الحال".

وبيّنت الصحيفة أن "المتهم لم يكتف بذلك، بل وجّه طعنات لزوجة عبد الملك بكر قاضي، ما أسفر عن إصابتها بجروح مختلفة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بالظهران". وقالت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر إن "الأكاديمي السعودي بكر قاضي توفي على يد عامل توصيل طلبات (من جنسية عربية)".وأوضحت "عكاظ" أن "الجاني اقتحم، وفقا للمعلومات التي وردت إليها، منزل المجني عليه في منطقة الظهران، حيث كان قاضي يجلس على مقعده المتحرك، وسدد إليه المتهم عدة طعنات أدت إلى وفاته في الحال".وبيّنت الصحيفة أن "المتهم لم يكتف بذلك، بل وجّه طعنات لزوجة عبد الملك بكر قاضي، ما أسفر عن إصابتها بجروح مختلفة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بالظهران".

أما عن دوافع هذه الجريمة المروعة، فكشفت المصادر أن "الجاني أقدم على فعلته بدافع السرقة، فيما شكلت في فريق عمل نجح خلال فترة زمنية قصيرة في ضبط الجاني، حيث يتم التحقيق معه".

يذكر أن الراحل عبد الملك بكر قاضي أستاذ جامعي ويعد من أبرز العلماء في مجال السنة النبوية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات وموسوعات عدة، كما أقام مبرة على نفقته الخاصة لمساعدة طلاب العلم دون مقابل.