"لا تتشاجروا يا شباب!".. مسؤول روسي يسخر من شجار ترامب وماسك ويقترح الوساطة

وجاء اقتراح ميدفيديف ممزوجا بالسخرية، مشيرا إلى أن قد تتدخل "بكفاءة دبلوماسية معتادة" لإنهاء الخلاف بين الرجلين، لكن مقابل تعويض ملموس يتمثل في شركة "ستارلينك" التابعة لماسك، وكتب: "روسيا مستعدة للتوسط بين وماسك مقابل أسهم "ستارلينك"... لا تتشاجروا يا شباب!".وجاء هذا التصريح في سياق تصاعد حدة التوتر بين ترامب وماسك، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها ، قبل أن يرد ترامب بشكل حاد مهددا ماسك بإنهاء العقود الحكومية مع شركاته.