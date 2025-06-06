مقارنة بالعام الماضي.. انخفاض حالات الإجهاد الحراري بنسبة 90% بين الحجاج

وقالت في بيان، "قدّمت المنظومة الصحية أكثر من (111) ألف خدمة للحجاج منذ بداية موسم الجاري حتى اليوم، من أجل التصدي للمخاطر الصحية التي من المتوقع أن تواجه الحجاج أثناء رحلتهم الإيمانية".وأضافت، انها "سجلت انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإجهاد الحراري بـ 90% بين حجاج هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن أسباب الانخفاض نتيجة لتعزيز التدخلات ، وتكثيف التوعية الصحية، والتنسيق بين المنظومة الصحية والجهات الحكومية، ما جعل الحجاج يتمتعون بحماية من الإجهاد الحراري".