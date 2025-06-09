ترامب يعلن: نحاول التوصل لاتفاق مع إيران

وقال في كلمة له، "نحاول التوصل لاتفاق مع حتى لا يحدث دمار وموت، ونأمل التوصل لاتفاق مع إيران وهذا قد لا يتحقق وسنعرف ذلك قريبا".

وأضاف "ناقشت مع نتنياهو موضوع إيران وقضايا أخرى، وبحثت الوضع في مع نتنياهو"، مضيفا "ناقشت مع نتنياهو الكثير من الأمور والاتصال سار بشكل جيد".

وكشف الرئيس الأمريكي "نبذل جهودا كبيرة بشأن إيران وفريقها التفاوضي صعب المراس"، مردفا "بديل عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران خطير للغاية".