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أسد يقتل رجلا أمام أعين زوجته وأصدقائه

دوليات

2025-06-10 | 03:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أسد يقتل رجلا أمام أعين زوجته وأصدقائه
1,472 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
هاجم أسد رجل أعمال ألماني الجنسية وقتله في حادثة مرعبة وقعت شمال غرب ناميبيا، أثناء قضائه عطلة برفقة زوجته وأصدقائه في أحد المخيمات السياحية الفاخرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الضحية هو بيرند كيبل البالغ من العمر 59 عاما، وكان يعد شخصية معروفة في أوساط الأعمال والعمل الخيري، إضافة إلى دعمه لمشاريع الحفاظ على الحياة البرية في البلاد".
وكان كيبل يخيّ برفقة زوجته وأصدقائه قرب مخيم "Hoanib Skeleton Coast Camp" في منطقة سيسفونتين، عندما تعرض لهجوم مفاجئ من أسد، في وقت مبكر من الصباح، أثناء خروجه من خيمته متجها إلى المرحاض، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم وزارة البيئة، نديشيباندا هامونييلا.
وقد حاول رفاقه في المخيم طرد الأسد، إلا أن كيبل كان قد فارق الحياة قبل أن يتمكنوا من إنقاذه، بحسب نفس المصدر.
وأكد المتحدث باسم الشرطة إيليفاس كوينغا أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في موقع الحادث، وأن تقريرًا كاملاً سيُرفع في الوقت المناسب".
وأشارت صحيفة Daily Mail إلى أن "كيبل كان يمتلك سابقا متجر "Off-Road-Centre"، المتخصص في بيع ملحقات مركبات السفاري، كما كان يعرف بدعمه القوي لجهود حماية البيئة والحياة البرية في ناميبيا".
تجدر الإشارة إلى أن الأسود المتكيفة مع البيئة الصحراوية تجوب المناطق النائية شمال غرب البلاد، حيث تتلاقى الجبال مع الكثبان الرملية.
وفي عام 2023، قُدّر عدد هذه الأسود بحوالي 60 أسدا بالغا وأكثر من عشرة أشبال.
غير أن أعدادها شهدت تراجعا في الأشهر الأخيرة نتيجة انخفاض أعداد الفرائس بسبب الجفاف، إضافة إلى تنامي الصراع بين الإنسان والحياة البرية.
وفي اب الماضي، أجازت السلطات في ناميبيا قتل مئات الحيوانات، من بينها الفيلة، ضمن خطة لتوفير الغذاء لسكان البلاد المتضررين من الجفاف الحاد.
ويُعد هذا الهجوم المميت ثاني حادث من نوعه في القارة الإفريقية خلال أقل من ستة أسابيع، حيث شهدت كينيا في أبريل الماضي حادثة مشابهة عندما قتل أسد فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في مزرعة تقع جنوب متنزه نيروبي الوطني.

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