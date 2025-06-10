أسد يقتل رجلا أمام أعين زوجته وأصدقائه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وقفة احتجاجية شمال محافظة البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529116-638851369636404838.jpg
أسد يقتل رجلا أمام أعين زوجته وأصدقائه
دوليات
2025-06-10 | 03:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,472 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
هاجم أسد رجل أعمال ألماني الجنسية وقتله في حادثة مرعبة وقعت
شمال غرب
ناميبيا
، أثناء قضائه
عطلة
برفقة زوجته وأصدقائه في أحد المخيمات السياحية الفاخرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الضحية هو
بيرند
كيبل
البالغ من العمر 59 عاما، وكان يعد شخصية معروفة في أوساط الأعمال والعمل الخيري، إضافة إلى دعمه لمشاريع الحفاظ على الحياة البرية في البلاد".
وكان كيبل يخيّ برفقة زوجته وأصدقائه قرب مخيم "Hoanib Skeleton Coast Camp" في منطقة سيسفونتين، عندما تعرض لهجوم مفاجئ من أسد، في وقت مبكر من الصباح، أثناء خروجه من خيمته متجها إلى المرحاض، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم
وزارة البيئة
، نديشيباندا هامونييلا.
وقد حاول رفاقه في المخيم طرد الأسد، إلا أن كيبل كان قد فارق الحياة قبل أن يتمكنوا من إنقاذه، بحسب نفس المصدر.
وأكد المتحدث باسم الشرطة إيليفاس كوينغا أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في موقع الحادث، وأن تقريرًا كاملاً سيُرفع في الوقت المناسب".
وأشارت صحيفة Daily Mail إلى أن "كيبل كان يمتلك سابقا متجر "Off-Road-Centre"، المتخصص في بيع ملحقات مركبات السفاري، كما كان يعرف بدعمه القوي لجهود حماية البيئة والحياة البرية في
ناميبيا
".
تجدر الإشارة إلى أن الأسود المتكيفة مع البيئة الصحراوية تجوب المناطق النائية
شمال غرب
البلاد، حيث تتلاقى الجبال مع
الكثبان الرملية
.
وفي عام 2023، قُدّر عدد هذه الأسود بحوالي 60 أسدا بالغا وأكثر من عشرة أشبال.
غير أن أعدادها شهدت تراجعا في الأشهر الأخيرة نتيجة انخفاض أعداد الفرائس بسبب الجفاف، إضافة إلى تنامي الصراع بين الإنسان والحياة البرية.
وفي اب الماضي، أجازت السلطات في ناميبيا قتل مئات الحيوانات، من بينها الفيلة، ضمن خطة لتوفير الغذاء لسكان البلاد المتضررين من الجفاف الحاد.
ويُعد هذا الهجوم المميت ثاني حادث من نوعه في القارة الإفريقية خلال أقل من ستة أسابيع، حيث شهدت كينيا في أبريل الماضي حادثة مشابهة عندما قتل أسد فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في مزرعة تقع جنوب متنزه
نيروبي
الوطني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
زوج يقتل زوجته بسبب مشاكل مادية بينهما في النجف
10:49 | 2025-05-07
في الإمارات.. 378 رجلا تزوج الثانية العام الماضي
03:43 | 2025-04-19
شخص يقتل زوجته ويقطعها الى نصفين ويدفنها بمنطقة ريفية في واسط
09:04 | 2025-04-02
أمام أعين متابعيها.. مقتل مؤثرة مكسيكية بالرصاص خلال بث مباشر
06:57 | 2025-05-15
اسد
زوجة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد فيديو الفتاة الأردنية المسيء للعراق.. التعمري يوجه رسالة لأسود الرافدين
رياضة
54.98%
09:32 | 2025-06-08
بعد فيديو الفتاة الأردنية المسيء للعراق.. التعمري يوجه رسالة لأسود الرافدين
09:32 | 2025-06-08
مصدر يكشف ما حصل في اليرموك فجر اليوم
أمن
15.94%
00:53 | 2025-06-09
مصدر يكشف ما حصل في اليرموك فجر اليوم
00:53 | 2025-06-09
مصدر يكشف تفاصيل حادثة الحريق في طائرة بمطار بغداد الدولي
محليات
14.83%
05:33 | 2025-06-09
مصدر يكشف تفاصيل حادثة الحريق في طائرة بمطار بغداد الدولي
05:33 | 2025-06-09
اصابة 123 شخصا بسكاكين "ذبح اضاحي العيد" في أربيل
محليات
14.25%
08:40 | 2025-06-08
اصابة 123 شخصا بسكاكين "ذبح اضاحي العيد" في أربيل
08:40 | 2025-06-08
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-10
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-09
العراق في دقيقة
09-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-09
العراق في دقيقة
09-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-09
Live Talk
عندما تتحول صناعة المحتوى الى علاج نفسي - الحلقة ٤٧ | 2025
10:30 | 2025-06-09
Live Talk
عندما تتحول صناعة المحتوى الى علاج نفسي - الحلقة ٤٧ | 2025
10:30 | 2025-06-09
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-10
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-09
العراق في دقيقة
09-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-09
العراق في دقيقة
09-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-09
Live Talk
عندما تتحول صناعة المحتوى الى علاج نفسي - الحلقة ٤٧ | 2025
10:30 | 2025-06-09
Live Talk
عندما تتحول صناعة المحتوى الى علاج نفسي - الحلقة ٤٧ | 2025
10:30 | 2025-06-09
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
اخترنا لك
الكشف عن موعد جولة المفاوضات الإيرانية ـ الأمريكية المقبلة
02:36 | 2025-06-10
تحديد موعد الجولة السادسة من محادثات واشنطن وطهران
17:16 | 2025-06-09
"احتجاجات الهجرة".. حديث عن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس
16:32 | 2025-06-09
الناتو يتوقع نزاعا محتملا مع روسيا
16:26 | 2025-06-09
ترامب يعلن: نحاول التوصل لاتفاق مع إيران
15:35 | 2025-06-09
"تسلا" تتلقى ضربة جديدة بعد خلاف ترامب وماسك
14:45 | 2025-06-09
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.