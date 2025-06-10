الحوثيون يعلنون استهداف مطار "اللد" بصاروخين

أعلنت جماعة "أنصار الله" في الحوثيون، الثلاثاء، عن استهداف مطار "اللد" الإسرائيلي بصاروخين.

وقال الناطق العسكري باسم ، "نفذنا عملية عسكرية استهدفت بصاروخين باليستيين وأصابت هدفها بنجاح".

وأضاف "نجدد تحذيرنا للشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى مطار اللد"، محذرا "كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الثلاثاء، عن رصد إطلاق صاروخ من ، مشيرا الى أنه يعمل على اعتراضه.