واشنطن تصدر تحذيرا لرعاياها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اصدرت ، الخميس، تحذيرا لرعاياها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، "ننصح رعايانا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوخي الحذر الشديد بسبب التوتر المتصاعد".

وكان الرئيس الأمريكي دعا، اليوم الخميس، الى أن تقدم تنازلات، مشيرا الى أنه يود تجنب الصراع مع إيران، مضيفا "لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل".