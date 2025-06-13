قبل الهجوم الاسرائيلي.. تفاصيل تنفيذ الموساد لعمليات سرية داخل إيران

وذكرت تقارير صحفية، إن: جهاز الاسرائيلي عمل على نصب سلاح دقيق في الأراضي الإيرانية قبل بدء الهجوم"، لافتة الى ان " الموساد زرع منظومات متطورة دقيقة في قرب مواقع عسكرية وقد ساهمت في الهجوم".واضافت، ان " الموساد أنشأ في إيران قاعدة لمسيرات مفخخة أدخلت إلى البلاد قبل وقت طويل من الهجوم"، مشيرة الى انه " قبل بدء الهجمات الإسرائيلية، عملت فرق الموساد من داخل إيران على نشر أنظمة في مناطق مفتوحة بالقرب من مواقع أنظمة صواريخ أرض-جو الإيرانية (سام)، أدت هذه الأنظمة إلى التشويش على الدفاعات الجوية الإيرانية أو تدميرها، مما سمح لإسرائيل بإطلاق صواريخ جو-أرض من طائراتها".ونقلت الوسائل عن مسئول إسرائيلي قوله إن الموساد قاد سلسلة عمليات استخباراتية وأمنية في عمق الأراضي الإيرانية، بهدف تعطيل القدرات العسكرية الإيرانية، وعلى رأسها منظومة الصواريخ الاستراتيجية وأنظمة الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن تلك العمليات نُفذت بالتنسيق الكامل مع الإسرائيلي".وأضافت أن الخطوة الإسرائيلية تضمنت حملة إعلامية استهدفت الداخل الإيراني، إلى جانب الغارات التي نُفذت في الأجواء الإيرانية، في إطار ما وصفته الصحيفة بمحاولة شاملة لتقييد قدرات إيران العسكرية وتقليص قدرتها على الرد".