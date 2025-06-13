السيد خامنئي: ليطمئن الشعب الإيراني.. الكيان لن يفلت من العقاب

وقال السيد الخامنئي، في متلفز، إن "القوات المسلحة الإيرانية ستجعل "النظام الصهيوني الخبيث بائسا"، مؤكداً أن "النظام الصهيوني لن ينجوا من هذه الجريمة والشعب الإيراني على ثقة بأنه لن يتهاون في هذا الشأن".وتابع: " لن تبقى سالمة ولن نلجأ لأنصاف الحلول في ردنا".